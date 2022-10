Rohner verlängert beim FC Zürich um zwei weitere Jahre

Der FC Zürich gibt die Vertragsverlängerung mit Fabian Rohner bekannt. Bis 2025 bindet sich der Mittelfeldspieler an den amtierenden Meister.

Mit Fabian Rohner hat sich der FC Zürich auf eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre bis Sommer 2025 geeinigt. Rohner wechselte mit zehn Jahren vom SV Höngg in die FCZ Academy und durchlief dort seit 2009 alle Stufen. Anfang 2017 unterzeichnete das Eigengewächs seinen ersten Profivertrag beim Stadtclub und absolvierte seither 83 Pflichtspiele für den FCZ. In der Saison 2019/20 war er jedoch an den FC Wil 1900 ausgeliehen.

✍🏼 Der #FCZ freut sich mitzuteilen, dass er sich mit Fabian Rohner auf eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ geeinigt hat: 👉🏼 https://t.co/jxcEY547rQ#stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/m8yDlJ0p7O — FC Zürich (@fc_zuerich) October 19, 2022

Marinko Jurendic, Sportchef beim FCZ, kommentiert die Vertragsverlängerung wie folgt: «Fabian hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wertvollen Kaderspieler entwickelt. Dank seiner Schnelligkeit und Dynamik ist er in unserem Offensivspiel variabel einsetzbar. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Vertragsverlängerung die vertrauensvolle Zusammenarbeit bekräftigen und den Weg beim FCZ weitergehen.»

adk 19 Oktober, 2022 16:53