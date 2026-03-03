Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 14:45
Thun-Profi Nils Reichmuth (24) und sein jüngerer Bruder Miguel Reichmuth (22) vom FC Zürich könnten bald für die chilenische Nationalmannschaft auflaufen.

Beide kamen in der Vergangenheit für die Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften zum Zug. Das chilenische Portal «regol.cl» und der Radiosender «Radio ADN» berichten, dass sich der chilenische Verband mit den Personalien beschäftigt. Dank ihrer chilenischen Mutter wären Nils und Miguel Reichmuth für das südamerikanische Land spielberechtigt.

Verantwortliche des Verbands reisen in Kürze in die Schweiz, um sich mit den beiden Profis auszutauschen und diese auch in Aktion zu sehen. Chile bestreitet zum Monatsende zwei Länderspiele gegen Kap Verde und Neuseeland. Die Reichmuth-Brüder könnten im Aufgebot stehen.

Chile befindet sich zurzeit fussballerisch in einer Krise. Die WM-Qualifikation in Südamerika wurde auf dem 10. und letzten Platz abgeschlossen.

