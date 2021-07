Bestätigt: GC leiht wieder einen Wolves-Stürmer aus

Die Grasshoppers verstärken sich für die kommende Saison wie bereits angekündigt mit dem ecuadorianischen Mittelstürmer Leonardo Campana.

Der 20-Jährige kommt von Partnerverein Wolverhampton aus der Premier League zu den Zürchern, wo er auf Leihbasis für eine Saison spielen wird. Zuletzt stand der 1.90 gross gewachsene Angreifer an der Copa America für sein Land im Einsatz. Er bestritt vier Spiele. Wolverhampton hat sich die Rechte an Campana Anfang 2020 gesichert. In der letzten Saison war der Angreifer nach Portugal an Erstligist Famalicão ausgeliehen. Auch verletzungsbedingt startete er da allerdings nicht wie gewünscht durch. Dies soll ihm nun bei GC gelingen.

“Campana konnte für sein junges Alter bereits viel Erfahrung sammeln, spielte unter anderem für sein Land an der Copa América. Mit seiner Körpergrösse gibt er uns zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff. Wir freuen uns sehr, Leonardo bei uns zu haben”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana zum Neuzugang.

psc 16 Juli, 2021 11:07