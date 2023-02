Lugano und FCB spielen 2:2, Servette und Winterthur 1:1 – Luzern schlägt GC

FC Basel kommt gegen den FC Lugano nicht über ein 2:2 hinaus und auch Servette und Winterthur trennen sich remis (1:1). Der FC Luzern besiegt die Grasshoppers mit 1:0.

Der FC Lugano hatte den FC Basel am Sonntag in der Super League am Rande einer Niederlage. Denn Zan Celar (33.) und Ignacio Aliseda (38.) sorgten dafür, dass die Hausherren komfortabel führten. Jedoch schlug der FCB in der Schlussphase zurück. Darian Males (74.) und Michael Lang (83.) holten für die Bebbi den Punkt.

Im Parallelspiel ging Servette vor der Pause durch Yoan Severin in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich Joaquín Ardaiz für Winterthur aus (52.). Beim 1:1 blieb es. Zuvor besiegete der FC Luzern bereits die Grasshoppers. Torschütze war dort Martin Frydek (76.).

adk 26 Februar, 2023 18:27