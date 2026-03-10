SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Insgesamt zufrieden

SFL zieht Bilanz über die Sicherheit in Schweizer Stadien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 16:18
SFL zieht Bilanz über die Sicherheit in Schweizer Stadien

Die Swiss Football League zieht ein Fazit zur Sicherheitslage im Schweizer Profifussball und stellt insgesamt eine positive Entwicklung fest.

Anhand der neuesten Zahlen aus dem gesamtschweizerischen Lagebild Sport (GSLS) kann dieses Resümee gezogen werden, wie die SFL auf ihrer Webseite schreibt. Demnach verlaufen die Mehrheit der Spiele friedlich. Schwere Vorfälle bleiben auf einem niedrigen Niveau. Die SFL ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg mit dem Zusammenspiel von verantwortungsbewusstem Fanverhalten, konsequenter Präventionsarbeit und gezielter Einzeltäterverfolgung Wirkung entfaltet.

Die Daten des GSLS-Reportings zeigen eine positive Bewertung: Von insgesamt 205 bewerteten Partien in der Super League und der Challenge League wurden 159 als «grün» eingestuft – gegenüber 139 im Vergleichszeitraum.

Die SFL bekräftigt die Haltung, Einzeltäter konsequent zu verfolgen und diesen Pfad zu verstärken. Einmal mehr stellt sie sich gegen das Kaskadenmodell. Auf der Seite der Liga heisst es: «Die strafrechtliche Ahndung von Gewalttätern ist wirksamer und geniesst höhere Akzeptanz als pauschale Sanktionen gegen ganze Fangruppen.»

Die Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz habe im vergangenen Jahr an Effektivität gewonnen und soll weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig setzt die Liga nach eigenen Angaben konsequent auf Prävention und den konstruktiven Dialog mit Fangruppierungen, um das Stadionerlebnis für alle friedlichen Zuschauerinnen und Zuschauer positiv und sicher zu gestalten.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Insgesamt zufrieden

SFL zieht Bilanz über die Sicherheit in Schweizer Stadien

10.03.2026 - 16:18
Ins Ausland

Lugano droht der Abgang von Top-Verteidiger Antonios Papadopoulos

10.03.2026 - 15:01
Jonas Omlin

Der FC Basel hat eine neue Wunschlösung für die Hitz-Nachfolge

10.03.2026 - 12:55
Bei blue Sport

Trainer Uli Forte übernimmt Experten-Job im TV

10.03.2026 - 11:42
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten

10.03.2026 - 11:24
Vorzeitiger Abschied

Der Plan des FC St. Gallen mit Alessandro Vogt geht überhaupt nicht auf

10.03.2026 - 09:52
Trennung erfolgt

Knall beim FCZ: Johan Vonlanthen ist per sofort weg

9.03.2026 - 20:11
Wechsel fix

Bundesliga-Klub stellt St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt als Neuzugang vor

9.03.2026 - 19:39
Notbremse gezogen

Challenge League-Klub setzt Trainer vor die Türe – Andermatt übernimmt

9.03.2026 - 19:05
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

9.03.2026 - 18:56