Absurde Situation

Die SFL geht wegen Xamax bei der Nachwuchs-Trophy über die Bücher

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 17:22
Nachdem Neuchâtel Xamax am vergangenen Freitag in der Challenge League mit einer Nachwuchsmannschaft bei der AC Bellinzona antrat und mit 0:5 verlor, erwägt die Swiss Football League nun Massnahmen.

Die offizielle Begründung für das Vorgehen lautete seitens der Neuenburger, dass die Profis für das Cupspiel gegen Yverdon am Dienstagabend geschont werden sollten. Tatsächlich profitierte Xamax durch das Einsetzen von jungen Spielern auch massiv bezüglich der Nachwuchs Trophy. Mit dieser werden von der SFL Klubs belohnt, die jungen Spielern Einsatzchancen geben.

Die Liga teilt am Montag mit, dass sie «Massnahmen zur Wahrung der sportlichen Integrität der Meisterschaft» prüfe. Rein reglementarisch war das Vorgehen von Xamax konform. Die Liga ist aber nicht einverstanden und prüft daher Massnahmen, um einem solchen Vorgehen künftig vorzubeugen und die damit verbundenen finanziellen Anreize der Beiträge aus der UBS Youth Trophy zu beseitigen. Wie dies genau geschehen soll, ist noch unklar.

