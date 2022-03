Szalai-Doppelpack sorgt für FCB-Sieg gegen GC – Lugano schlägt Lausanne-Sport deutlich

Der FC Basel siegte in der 27. Runde der Super League klar mit 4:2 gegen die Grasshoppers. Im Parallelspiel bezwang der FC Lugano mit 3:1 Lausanne-Sport.

Grasshoppers 2:4 FC Basel

Verdienter Auswärtserfolg für den FC Basel! Die Bebbi gingen im Letzigrund bereits in der 16. Minute durch Liam Millar in Führung. Für die Hausherren trafen danach aber Kaly Sène (24.) und Hayao Kawabe (38.). Vor der Pause gelang Michael Lang für den FCB aber noch der Ausgleich (44.). Nach dem Seitenwechsel drehte dann Ádám Szalai auf. Der Basler Stürmer knipste in der 52. und in der 79. Minute und markierte neben seinem Doppelpack zugleich das 4:2-Endergebnis.

FC Lugano 3:1 Lausanne-Sport

Der FC Lugano setzte sich am Sonntag souverän gegen Lausanne-Sport durch. Die Hausherren brachte Mattia Bottani in der 23. Minute in Führung, ehe Numa Lavanchy in der 47. Minute erhöhte. Nach dem Seitenwechsel war Zeki Amdouni in der 71. Minute für die Gäste erfolgreich gewesen, Ignacio Aliseda machte in der 75. Minute aber für Lugano den Deckel zum 3:1 drauf.

