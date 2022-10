Christoph Spycher: Darum läuft es für Denis Zakaria beim FC Chelsea nicht

Denis Zakaria droht aufgrund seiner misslichen Lage beim FC Chelsea seinen WM-Platz in der Schweizer Nationalmannschaft zu verlieren. Christoph Spycher, der Zakarias steilen Aufstieg beim BSC Young Boys miterlebte, ordnet die Situation ein.

So kann es nicht weitergehen für Denis Zakaria. Seit seinem Wechsel zum FC Chelsea in diesem Sommer ist für den Schweizer Nationalspieler noch kein einziger Einsatz für die Blues dokumentiert. Auch unter dem neuen Trainer Graham Potter scheint sich daran erst mal nichts zu ändern.

«Denis hat sicherlich Pech. Er hatte in Gladbach eine fantastische Entwicklung, war einer der dominantesten Mittelfeldspieler bis zu seiner Verletzung. Diese kam zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für ihn», sagte Christoph Spycher bei «blue Sports», als er zu Zakarias aktueller Situation befragt wurde.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2015 von Servette zum BSC Young Boys gewechselt, ein Jahr später wurde Spycher zum Sportdirektor ernannt. Spycher ist sicher, dass Zakaria absolut das Zeug dazu hat, sich aus seiner Negativspirale herauswinden zu könnnen.

«Denis kann sich durchsetzen, aber er braucht Vertrauen und eine Topform. Er ist momentan in einem negativen Kreis, weil er keine Spielzeit bekommt», so Spycher. «Er braucht zwei, drei Spiele, in denen er sich zeigen kann. Und dann muss er natürlich Leistung bringen.»

aoe 15 Oktober, 2022 16:56