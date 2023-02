Ex-YB-Profi Esteban Petignat kommt in der Promotion League unter

Der frühere YB-Profi Esteban Petignat findet in der Promotion League einen neuen Verein.

Nachdem der Defensivstratege die Berner Ende des vergangenen Jahres verlassen musste und keinen neuen Vertrag mehr erhielt, unterschreibt der 22-Jährige nun beim SC Cham bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Petignat zog sich im Herbst 2019 eine schwere Knieverletzung zu, die ihn lange ausser Gefecht setzte und eine lange Reha zur Folge hatte. In der Hinrunde kam er 16 Mal in der U21 der Berner zum Einsatz – ebenfalls in der Promotion League.

Chams Trainer Trainer Roland Schwegler hat somit eine zusätzliche Option im zentralen Mittelfeld. Der Sportchef der Zentralschweizer, Marcel Werder, sagt zum Transfer von Petignat: «Ich freue mich auf einen jungen, talentierten Fussballer, welcher in Bern eine hervorragende Ausbildung genoss. Nun heisst es den Spieler möglichst schnell ins Team zu integrieren und ihn wieder an den Spielrhythmus heranzuführen.»

Petignat ist ab sofort spielberechtigt und kann bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen seine ehemaligen Teamkollegen des Berner Nachwuchs eingesetzt werden.

psc 21 Februar, 2023 22:11