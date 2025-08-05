Milan bei YB-Verteidiger Athekame auf der Zielgeraden

Milan wird in Kürze wohl gleich zwei Schweizer Neuzugänge präsentieren können: Neben Ardon Jashari auch YB-Verteidiger Zachary Athekame.

Italienischen Medienberichten zufolge steht der entsprechende Deal vor dem Abschluss. Inklusive Boni soll der 20-jährige Aussenverteidiger rund 10 Mio. Euro kosten. YB stimmt dem Verkauf von Athekame zu diesen Konditionen zu, zumal mit Lewin Blum und Saidy Janko zwei weitere Spieler für diese Position im Kader stehen.

Für den Youngster geht somit ein sehr steiler Aufstieg weiter voran: Erst vor Jahresfrist ist Athekame von einer Leihe bei Xamax zu YB zurückgekehrt. Im Laufe der vergangenen Spielzeit hat er sich dann auf der rechten Abwehrseite durchgesetzt. Seine Auftritte und statistischen Werte waren so gut, dass Milan auf ihn aufmerksam wurde und nun unmittelbar vor der Verpflichtung des Schweizer U21-Nationalspielers steht.

