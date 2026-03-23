YB sorgt mit Fan-Extrazug für eine historische Fussball-Premiere

Erstmals in der Geschichte des Schweizer Klubfussballs fährt Ende März ein Extrazug für die Fans eines Frauenteams.

Die Frauen des BSC Young Boys treffen am 29. März in Winterthur auf den Servette FC Chênois Féminin. Hierfür wird es dank YB und der Unterstützung von Yuh als Sponsor sowie in enger Zusammenarbeit mit der SBB einen Extrazug geben. Voraussichtlich wird dieser um 11.20 Uhr ab Bern fahren und unterwegs in Burgdorf, Herzogenbuchsee und Langenthal halten, ehe er direkt nach Winterthur fährt. Tickets sind zum Spezialpreis von 29 Franken erhältlich, Kinder unter sechs Jahren reisen kostenlos mit. Die Tickets können ausschliesslich über den YB-Ticketshop erworben werden.

«Der Frauenfussball gewinnt in der Schweiz wirklich an Dynamik», sagt Sonia Milici, Head of Marketing and Sales bei Yuh. «Der Extrazug zum Cupfinal veranschaulicht dies perfekt – und wir sind stolz, diese Bewegung zu begleiten. Denn bei Yuh wollen wir Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihr Leben und ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.»