Alvyn Sanches weicht bei Frage über Transfer im Sommer aus

Alvyn Sanches ist ziemlich genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss wieder bei der Schweizer Nati dabei. In den letzten Wochen war er der formstärkste Spieler der Super League. Ob er die höchste Schweizer Liga im Sommer verlässt und ins Ausland wechselt, lässt der 23-Jährige vorderhand offen.

Auf der Pressekonferenz bei der Nati lässt sich der Romand nicht in die Karten blicken. Zunächst hält er fest, dass sein Wechsel von Stammklub Lausanne-Sport zu YB im vergangenen Sommer «die richtige Entscheidung» gewesen sei. Sanches war damals noch verletzt, die Berner glaubten dennoch fest an ihn. Ob er diese nun nach nur einer Saison wieder verlässt, steht für den Offensivspieler noch nicht fest: «Ich bereue es nicht. Ich habe einen Vertrag bis 2029 und denke nicht über einen Wechsel nach.»

Fakt ist aber auch, dass Sanches wohl bereits im Vorjahr ins Ausland gewechselt wäre, hätte er im März keinen Kreuzbandriss erlitten. Von diesem hat er sich inzwischen komplett erholt. Entscheidend wird sein, welche Vereine sich im Hinblick auf diesen Sommer melden und ob diese die Forderungen der Young Boys erfüllen.

Für die Berner könnte sich in Person von Mattia Di Giusto vom FC Luzern bereits ein Nachfolger gefunden haben. Der Zürcher wechselte wie Sanches ebenfalls erst im letzten Jahr zu seinem neuen Verein und brilliert in dieser Saison mit 24 Skorerpunkten in 31 Ligaspielen.