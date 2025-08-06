Die Einigung steht: YB-Profi Athekame vor Wechsel zu Milan

Der AC Mailand verpflichtet kurz nach Ardon Jashari mit Zachary Athekame wohl noch einen weiteren Schweizer Profi.

Die Rossoneri haben sich gemäss dem italienischen Journalisten Daniele Longo mit YB über die Ablöse für den 20-jährigen Rechtsverteidiger geeinigt. Demnach wird YB 9 für den Youngster Mio. Euro kassieren. Milan hat nach einem zunächst abgelehnten Angebot in Höhe von 7 Millionen Euro noch einmal nachgelegt und ist damit erfolgreich. Nur anderthalb Jahre nach seiner Unterschrift bei YB geht es für Athekame damit bereits ins Ausland.

Das Supertalent hat einen sehr steilen Aufstieg hingelegt. Vor anderthalb Jahren war der jetzige U21-Nationalspieler noch für Xamax in der Challenge League aktiv.

psc 6 August, 2025 15:49