Wankdorf ausverkauft: YB hofft auf die Meisterparty

Es ist angerichtet: Die Young Boys melden bereits am Freitag ein ausverkauftes Stadion gegen den FC Luzern.

Die Berner können am Sonntagnachmittag mit einem weiteren Heimsieg den insgesamt 16. Meistertitel der Klubgeschichte eintüten. DAs Wankdorf wird bis auf den letzten Platz besetzt sein. Sichert sich YB den Titel, wird im Anschluss in Bern eine Freinacht gewährt. Die Party könnte also steigen.

Die heute Nachmittag freigegebenen Tickets sind verkauft. Das Spiel YB – Luzern ist ausverkauft 💛🖤#BSCYB #YBFCL pic.twitter.com/lecFGW00yN — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) April 28, 2023

psc 28 April, 2023 16:34