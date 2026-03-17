YB verliert Alvyn Sanches nach nur einer Saison wieder

Nur eine Saison nach seiner Ankunft wird Alvyn Sanches die Young Boys wohl bereits wieder verlassen.

Der 23-Jährige stand vor Jahresfrist von einem Wechsel von seinem Stammklub Lausanne-Sport direkt in eine ausländische Topliga. Ein bei der Schweizer Nati zugezogener Kreuzbandriss im März machte den Plan zunichte. Letztlich profitierte YB davon und konnte den Spielgestalter im Sommer für rund 5 Mio. Franken unter Vertrag nehmen. Sanches steht bei den Bernern bis 2029 unter Vertrag. Es deutet aber einiges darauf hin, dass sich die Wege nach nur einer Saison wieder trennen.

Der Offensivkünstler hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er nicht nur vom Wechsel ins Ausland träumt, sondern diesen auch plant. Dies geht selbstredend nur mit starken Leistungen beim aktuellen Klub. Und diese liefert Sanches in den vergangenen Wochen eindrücklich: Von seiner schweren Verletzung aus dem Vorjahr scheint er sich vollständig erholt zu haben. Der Spielmacher steht inzwischen bei acht Saisontoren. Gegen Jugendklub Lausanne war er letztes Wochenende gleich doppelt erfolgreich.

Dynamik ist gross

Die hervorragende Ballbehandlung und seine grosse Dynamik stechen wiederum eindrucksvoll heraus. Deshalb weckt er zweifellos Begehrlichkeiten im Ausland. Jene Vereine, die ihn bereits vor seiner gravierenden Blessur auf dem Schirm hatten, dürften dies nun wieder tun.

Trotz seinem noch drei Jahre weiterlaufenden Vertrag könnte Sanches YB und auch die Super League im Sommer endgültig verlassen. Insbesondere dann, wenn an der WM mit der Schweiz eine Rolle spielen sollte. Auch abgesehen davon liefert er aber für Klubs aus Topligen genügend Argumente, ihm eine Chance zu geben.

YB wird den Youngster ziehen lassen, wenn bestimmte Voraussetzungen (sprich: eine bestimmte Ablöse) gegeben sind. In welche Richtung es Sanches zieht, ist derzeit noch völlig offen.