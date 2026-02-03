YB schickt Linksverteidiger Rhodri Smith zu einem Ligakonkurrenten

Nach dem Zuzug des serbischen Linksverteidigers Stefan Bukinac reagieren die Young Boys mit dem temporären Abgang von Rhodri Smith.

Der 19-Jährige wird bis Saisonende ohne Kaufoption an den FC Winterthur verliehen. Der Youngster soll dort Spielpraxis sammeln. Bei YB waren und sind seine Aussichten auf regelmässige Einsätze bei den Profis nicht sehr hoch.

Die Berner glauben aber weiterhin an das Potential des Abwehrspielers. Im April des vergangenen Jahres unterschrieb Smith einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2030.