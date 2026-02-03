SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
YB schickt Linksverteidiger Rhodri Smith zu einem Ligakonkurrenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 10:07
Nach dem Zuzug des serbischen Linksverteidigers Stefan Bukinac reagieren die Young Boys mit dem temporären Abgang von Rhodri Smith.

Der 19-Jährige wird bis Saisonende ohne Kaufoption an den FC Winterthur verliehen. Der Youngster soll dort Spielpraxis sammeln. Bei YB waren und sind seine Aussichten auf regelmässige Einsätze bei den Profis nicht sehr hoch.

Die Berner glauben aber weiterhin an das Potential des Abwehrspielers. Im April des vergangenen Jahres unterschrieb Smith einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2030.

