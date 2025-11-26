YB gibt Verlängerung mit Verteidiger bekannt - Colley operiert

Die Young Boys verlängern den Vertrag mit Abwehrspieler Mats Seiler. Gleichzeitig geben sie bekannt, dass Stürmer Ebrima Colley mehrere Wochen ausfallen wird.

Der 25-jährige Gambier hat sich am Sprunggelenk des rechten Fusses operieren lassen. Seine Rückkehr wird im Laufe des Januars 2026 erwartet. Bis dahin steht Colley dem neuen Trainer Gerardo Seoane nicht zur Verfügung.

Gleichzeitig können die Berner auch positive Nachrichten verkünden: Innenverteidiger Mats Seiler verlängert den Vertrag mit dem 20-Jährigen trotz dessen Verletzungsproblemen vorzeitig um ein Jahr bis 2027. Seiler wird wegen Adduktorenbeschwerden noch eine Weile ausfallen.

Peter Schneiter 26 November, 2025 17:18