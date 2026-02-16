SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Augsburg-Stürmer

YB holt sich kurz vor Transferschluss wohl noch Samuel Essende

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 16:31
YB holt sich kurz vor Transferschluss wohl noch Samuel Essende

Die Young Boys könnten kurz vor Transferschluss noch einmal nachlegen und sich Stürmer Samuel Essende sichern.

Der 27-jährige Kongolese, der auch über den französischen Pass verfügt, spielt seit Sommer 2024 für den FC Augsburg in der Bundesliga auf. Dort ist er spätestens seit der Ankunft von Michael Gregoritsch Ende Januar allerdings nicht mehr erste Wahl. Trotz Vertrag bis 2028 könnte Essende den FCA noch verlassen.

Laut «Absolut Fussball» hat YB einen Wechsel des Angreifers aufgegleist. Essende lief jahrelang in Frankreich auf, wobei er dort «nur» in der Ligue 2 spielte. In mittlerweile 44 Bundesligapartien hat er in anderthalb Jahren acht Treffer erzielt.

Das Transferfenster schliesst in der Schweiz am Montag. Die Berner planen eigentlich auch den Abgang von Sergio Córdova. Noch steht der 28-Jährige allerdings bis 2029 unter Vertrag.

