Andrès Iniesta steht vor überraschendem Job in Marokko

Der frühere spanische Nationalspieler Andrès Iniesta wird wohl einen Job beim marokkanischen Verband antreten.

Der Ex-Profi, der seine Aktivkarriere im Sommer 2024 beendet hat, wird gemäss «Esport3» neuer Sportdirektor beim marokkanischen Fussballverband. Iniesta sollte sogar schon diesen Freitag vorgestellt werden, allerdings ziehen sich die Verhandlungen noch etwas hin, weshalb es damit noch andauert.

Marokko will seinen Verband unbedingt professionalisieren und Know-how an Land ziehen. Iniesta ist dabei eine wichtige Personalie. Angeblich soll auch sein langjähriger kongenialer Mittelfeldpartner Xavi an Bord geholt werden. Der 46-Jährige könnte demnach künftig den Trainerposten bei den Nordafrikanern übernehmen. Dieser ist offen für den Job, allerdings erst nach der WM im Sommer.

Vorerst hat nach dem Rücktritt des bisherigen Nationaltrainers Walid Regragui neu der bisherige U20-Nationaltrainer Mohamed Ouahbi übernommen. Zwischenzeitlich gab es für diesen Posten laut «Foot Mercato» auch Gespräche mit Jorge Sampaoli.