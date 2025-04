Comeback der Saison: Diese Spieler kehrten in 24/25 auf die grosse Bühne zurück

Xherdan Shaqiri – Rückkehr in den Jugendklub

Es gibt Momente im Fussball, die sich tief ins Gedächtnis brennen – Tore in Schlussminuten, Gewinn grosser Titel oder magische Nächte im Stadion. Doch es sind oft die leisen, persönlichen Geschichten, die besonders berühren. Die laufende Saison war in dieser Hinsicht bemerkenswert, da es gleich mehrere Spieler gab, die sich auf der grossen Bühne zurückmeldeten – stärker, reifer und fokussierter denn je.

Nach 12 Jahren und zahlreichen grossen Erfolgen im Ausland kehrte Xherdan Shaqiri am Saisonbeginn zu seinem Jugendklub zurück. Doch nicht alle glaubten an ein erfolgreiches Comeback – insbesondere, weil der 125-fache Nationalspieler zuletzt weit entfernt vom europäischen Fussball kickte. Allerdings dauerte es nicht lange, bis die Nati-Legende sein Können erneut unter Beweis stellte.

Mit 13 Toren und 14 Assists spielt Shaqiri nämlich eine der besten Saisons seiner Karriere. Besonders inspiriert ist er nach der Winterpause, mit einer Torbeteiligung in fast jedem Ligaspiel.

David De Gea – Comeback nach einjähriger Pause

Bis zum Ende der Saison 2022/23 war der spanische Torwart die klare Nummer eins zwischen den Pfosten von Manchester United. Trotz fantastischer Leistungen wurde De Geas Vertrag nicht verlängert, sodass er die Roten Teufel ablösefrei verliess. An Anfragen mangelte es zwar nicht (besonders aus der saudischen Liga), aber der Spanier entschied sich trotzdem für eine einjährige Pause.

Die Zeit ohne Profi-Fussball tat ihm offenbar sehr gut – denn De Gea ist nach seiner Rückkehr erneut auf Top-Niveau. Der 34-Jährige startete bislang 29 Ligaspiele für AC Florenz, wobei er mit 3 Paraden im Schnitt und 11 Ligaspielen ohne Gegentor zu den besten Torhütern der Serie A gehört. Auch in der Conference League verblüfft De Gea auf ganzer Linie, sodass klar ist, dass die Lilien mit ihm ein echtes Schnäppchen gelandet haben.

Wojciech Szczesny – Karriereende, das keines war

Weiter geht es mit einem anderen erfahrenen Torwart, der in der laufenden Saison ein grosses Comeback feierte. Tatsächlich hatte Szczesny im August letzten Jahres seine Karriere beendet – doch ein Angebot von FC Barcelona und Hansi Flick konnte er einfach nicht ignorieren. Eigentlich sollte der ehemalige Juventus-Keeper in Katalonien als Ersatz für Marc-Andre ter Stegen fungieren. Die schwere Knieverletzung des Deutschen änderte jedoch die Pläne, sodass Szczesny in eine neue Rolle schlüpfte.

Der 84-fache polnische Nationalspieler hatte damit definitiv keine Probleme. Mit ihm im Tor darf Barca nämlich auf eine der besten Defensiven der Liga stolz sein, während er selbst zu den bestbewerteten Spielern im Team gehört. Besonders gut war er in der Champions League, wo er mit 4,7 Paraden im Schnitt eine der Schlüsselfiguren auf Barcas Weg ins Halbfinale war.

Thilo Kehrer – Erneut auf Top-Niveau

Der jetzt schon 28-jährige Verteidiger galt vor einigen Jahren als eines der grössten deutschen Fussballtalente. Seine Karriere nahm jedoch eine unerwartete Wendung, da er nach dem Abgang von PSG in den Reihen von West Ham United langsam von der grossen Bühne verschwand. Nur 12 absolvierte Pflichtspiele in der Saison 2023/24 waren für Kehrer genug, um das Team zu wechseln.

Und mit dem Transfer zu AS Monaco traf der Deutsche zweifellos die richtige Entscheidung. Bei den Monegassen ist er nämlich aus der Startaufstellung nicht wegzudenken, sodass er bislang 38 Pflichtspiele absolvierte und mehrmals die Kapitänsbinde trug. Seine Top-Leistungen reichten für den Ligatitel zwar nicht, aber die CL-Qualifikation sollte nicht in Frage kommen. Sofern er so weitermacht, wirkt auch ein Comeback in die deutsche Nationalmannschaft alles andere als unrealistisch.

