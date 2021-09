Ex-Sion-Stürmer Moussa Konaté wechselt nach Tunesien

Der frühere Sion-Stürmer Moussa Konaté unterschreibt einen Vertrag beim tunesischen Erstligisten Espérance Tunis.

Der 28-jährige Angreifer wird bis Saisonende von Ligue 2-Klub Dijon FCO bis Juni 2022 an die Tunesier ausgeliehen. Konaté spielte zwischen 2014 und 2017 in der Super League für Sion. Seither war er in Frankreich, zunächst für Amiens und seit Oktober des vergangenen Jahres für Dijon tätig. Nun kehrt der Senegalese vorerst auf den afrikanischen Kontinent zurück.

✍️ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Moussa Konaté 🇸🇳 is officially a Esperance player! 🔴🟡

Welcome To Dawla#TarajiDawla pic.twitter.com/HYtT4n2eCL — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) September 15, 2021

psc 15 September, 2021 13:17