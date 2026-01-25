Anderson Talisca könnte die Türkei vorzeitig verlassen

Anderson Talisca könnte Fenerbahçe bald verlassen. Der saudi-arabische Erstligist Al-Taawoun hat beim Umfeld des 31-jährigen Offensivspielers angeklopft und bereitet Gespräche über einen möglichen Wechsel vor.

Der Vertrag des Brasilianers läuft zum Saisonende aus, was die Situation zusätzlich beschleunigt. In der laufenden Süper-Lig-Spielzeit kam Talisca bislang auf elf Einsätze und zwei Treffer. Neben dem Interesse aus Saudi-Arabien werden auch mehrere brasilianische Klubs wie Grêmio und Corinthians mit ihm in Verbindung gebracht.

Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund acht Millionen Euro, wobei Fenerbahçe im vergangenen Sommer noch eine deutlich höhere Ablöse gefordert hatte.