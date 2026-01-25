SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In die Wüste

Anderson Talisca könnte die Türkei vorzeitig verlassen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 18:56
Anderson Talisca könnte die Türkei vorzeitig verlassen

Anderson Talisca könnte Fenerbahçe bald verlassen. Der saudi-arabische Erstligist Al-Taawoun hat beim Umfeld des 31-jährigen Offensivspielers angeklopft und bereitet Gespräche über einen möglichen Wechsel vor.

Der Vertrag des Brasilianers läuft zum Saisonende aus, was die Situation zusätzlich beschleunigt. In der laufenden Süper-Lig-Spielzeit kam Talisca bislang auf elf Einsätze und zwei Treffer. Neben dem Interesse aus Saudi-Arabien werden auch mehrere brasilianische Klubs wie Grêmio und Corinthians mit ihm in Verbindung gebracht.

Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund acht Millionen Euro, wobei Fenerbahçe im vergangenen Sommer noch eine deutlich höhere Ablöse gefordert hatte.

Mehr Dazu
Abgangskandidat

Marmoush-Transfer ist bei Manchester City aktuell ein heisses Thema
Spätestens im Sommer

Fenerbahce plant Überraschungsdeal mit PSG-Verteidiger Lucas Beraldo
Kommt aus der Türkei

Juventus landet Einigung für neuen Mittelstürmer Youssef En-Nesyri
Neuer Verein

N’Golo Kanté einigt sich mit einem türkischen Spitzenklub
Drogenvorwürfe

Fenerbahçe-Präsident nach Verhaftung wieder frei
Mehr entdecken
Andere Ziele im Fokus

Juve ärgert sich über das Zögern und Verhalten von Youssef En-Nesyri

26.01.2026 - 12:23
In die Wüste

Anderson Talisca könnte die Türkei vorzeitig verlassen

25.01.2026 - 18:56
Kommt aus der Türkei

Juventus landet Einigung für neuen Mittelstürmer Youssef En-Nesyri

23.01.2026 - 10:32
Abgangskandidat

Marmoush-Transfer ist bei Manchester City aktuell ein heisses Thema

21.01.2026 - 15:54
Optimistisch

Juventus Turin will En-Nesyri nach Italien locken

21.01.2026 - 09:22
Diesen Monat

Fenerbahçe Istanbul plant Tauschgeschäft für Mateta

21.01.2026 - 09:11
Neuer Verein

N’Golo Kanté einigt sich mit einem türkischen Spitzenklub

13.01.2026 - 19:33
29 Mio. Euro-Paket

Der französische Nationalspieler Guendouzi wechselt in die Türkei

7.01.2026 - 10:18
Spätestens im Sommer

Fenerbahce plant Überraschungsdeal mit PSG-Verteidiger Lucas Beraldo

4.01.2026 - 14:44
Vertrag läuft aus

Bleibt er? Emre Can klärt über BVB-Zukunft auf

3.01.2026 - 15:55