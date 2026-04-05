Problem-Profi Ihattaren träumt von Feyenoord

Mohamed Ihattaren hat sich klar zu seinen Zukunftswünschen geäussert und dabei keinen Zweifel gelassen: Feyenoord ist sein Traumklub. Der offensive Mittelfeldspieler von Fortuna Sittard erklärte in der Sendung „Goedemorgen Eredivisie“, dass er sich einen Schritt nach oben zutraut – eine Einschätzung, die auch sein Trainer Danny Buijs teilt.

Fortuna hat zuletzt eine Option im Vertrag des 24-Jährigen gezogen, wodurch dieser nun bis Mitte 2027 gebunden ist. Gleichzeitig enthält das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund drei Millionen Euro. Ihattaren selbst deutete jedoch an, dass ein Wechsel auch für eine etwas geringere Summe möglich sein könnte, da er einst ablösefrei zum Klub kam und man ihm keine Steine in den Weg legen wolle.

Sportlich liefert der Niederländer aktuell starke Argumente für einen nächsten Karriereschritt. In der laufenden Eredivisie-Saison kommt er auf sechs Tore und zehn Vorlagen in 24 Einsätzen. Sein Marktwert liegt derzeit bei etwa drei Millionen Euro – und könnte bei anhaltender Form weiter steigen.