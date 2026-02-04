SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Zusammenarbeit?

Van Persie könnte Ex-Teamkollegen Jesse Lingard zu Feyenoord lotsen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 16:45
Van Persie könnte Ex-Teamkollegen Jesse Lingard zu Feyenoord lotsen

Feyenoords Trainer Robin van Persie fragt seinen früheren Teamkollegen Jesse Lingard wegen eines Wechsels zu seinem Klub an.

Die beiden Offensivspezialisten liefen einst gemeinsam für Manchester United auf. Lingard war zuletzt während zwei Jahren in Südkorea für den FC Seoul aktiv und konnte da ziemlich grosse Spuren hinterlassen. Er ist nach wie vor im Schuss und wird offenbar auch von MLS-Klubs umgarnt. Gemäss dem britischen Journalisten Pete O’Rourke sucht aber eben auch van Persie das Gespräch mit dem 33-Jährigen.

Lingard hat sich noch nicht entschieden, wo seine Karriere weitergeht. Nach dem Vertragsende in Südkorea kann er ablösefrei wechseln.

Feyenoord liegt in der Tabelle der Eredivisie auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven beträgt nach 21 Spieltagen aber bereits sage und schreibe 17 Punkte. In der Europa League hat die Mannschaft die K.o.-Phase verpasst.

4.02.2026 - 16:45
