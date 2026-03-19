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Givairo Read

Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 15:34
Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

Rechtsverteidiger Givairo Read steht beim FC Bayern seit geraumer Zeit auf der Wunschliste. Und zwar ganz oben: Im Sommer soll der Niederländer von Feyenoord an die Säbener Strasse kommen. Erste Gespräche wurden nun aufgenommen.

Den 19-jährige Niederländer plagen seit Oktober des vergangenen Jahres Oberschenkelprobleme. Eine Rückkehr Anfang dieses Jahres war nicht erfolgreich. Die alte Blessur brach wieder auf, weshalb Read seither fehlt. Das Interesse der Bayern ist aber ungebrochen. Laut «Sport Bild» haben die Bayern die Gespräche mit dem Abwehrspieler bzw. dessen Umfeld nun aufgenommen. Sie hoffen darauf, dass Galatasaray die Kaufoptiono für Sacha Boey zieht und somit ein Kaderplatz frei wird. Read ist der absolute Wunschkandidat.

Die Konkurrenz ist jedoch beträchtlich. Manchester City zeigt beispielsweise ebenfalls Interesse am Youngster, der bis zu seiner Verletzung zum Stammpersonal von Feyenoord zählte. Bei den Skyblues konnten Matheus Nunes und Rico Lewis zuletzt zu wenig überzeugen, weshalb wieder ein neuer Spieler kommen könnte.

Wie sich Read entscheidet, ist noch offen. Sein Vertrag in Rotterdam ist noch bis 2029 datiert. Er persönlich will nun erst einmal wieder fit werden.

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