Haris Seferovic: Grosse Verwirrung um Galatasaray-Wechsel

Seit einigen Wochen wabern Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Haris Seferovic (30) durch verschiedene Medien. Galatasaray ist der Klub mit dem grössten Interesse, was einen Transfer demnächst zum Abschluss bringen könnte. Oder doch nicht?

Obwohl Benfica den schweren Abgang von Darwin Nunez verarbeiten und irgendwie kompensieren muss, nimmt Haris Seferovic in den Planungen des neuen Trainers Roger Schmidt keine Rolle ein. Nach fünf Jahren Vereinszugehörigkeit steht eine Trennung in diesem Sommer bevor.

Der aus Sursee stammende Angreifer könnte ab der kommenden Saison in der Süper Lig unter Vertrag stehen – so steht es seit einigen Wochen in der Türkei geschrieben. Nach Angaben des Journalisten Yakup Cinar ist der geplante Transfer aber vom Tisch.

Haris Seferovic: Galatasaray-Wechsel vom Tisch, oder doch nicht?

Galatasaray soll aus der medizinischen Abteilung ein negatives Feedback zur geplanten Verpflichtung bekommen und deshalb Abstand von einem Seferovic-Transfer genommen haben. In die komplett gegenteilige Richtung berichtet “Fanatik”.

Demnach ist Seferovics Wechsel an die Schwarzmeerküste nur noch eine Frage der Zeit, es komme zu einem Happy End. “Fanatik” zufolge liegt die Preisvorstellung bei 3,5 Millionen Euro, einschliesslich Leihgebühr und Kaufoption.

Bei “FutbolArena” sagt derweil der Reporter Ali Naci Kücük: “Galatasaray ist in Gesprächen mit Benfica über Seferovic. Benfica will eine verpflichtende Kaufoption hinzufügen. Die Vereine sind in Gesprächen über diese Option.”

aoe 16 Juli, 2022 11:32