Haris Seferovic macht klar: Keine Rückkehr zu Benfica

Haris Seferovic ist für die laufende Saison von Benfica an Galatasaray verliehen. An die Algarve, so stellt der Nati-Stürmer klar, wird es für ihn nicht mehr zurückgehen.

Das Kapitel Benfica ist für Haris Seferovic definitiv beendet. «Eine Rückkehr zu Benfica gehört nicht zu meinen Plänen», äussert sich der 30-Jährige bei «TRT Spor» über seine Zukunft. Seferovics Vertrag in Lissabon ist noch bis 2024 ausgelegt, momentan ist er bis Saisonende an Galatasaray ausgeliehen.

«Ich habe dort fünf wunderbare Jahre verbracht und wünsche ihnen das Beste» so Seferovic, der weiterhin verfolgt, was bei seinem Noch-Arbeitgeber vor sich geht: «Sie spielen sehr gut, ich beobachte das. Ich denke, meine Zeit bei Benfica ist vorbei, denn ich möchte in einem Verein sein, bei dem ich spielen kann.»

Das macht er Galatasaray momentan aber auch nicht. Seferovic ist schon seit Längerem auf Formsuche, kommt für den Istanbuler Klub erst auf zwei Tore im Pokal. In der Süper Lig stand er in acht Spielen nicht mal 400 Minuten auf dem Feld. Deshalb wird darüber spekuliert, dass die Galatasaray-Leihe vorzeitigen Abbruch erfährt.

Seferovic denkt darüber augenscheinlich nicht nach: «Ich bin jetzt mit meinem Team zufrieden und danke Galatasaray und den Fans. Hoffentlich werden wir am Ende des Jahres Meister.» In den letzten Wochen wurde über einen Januarwechsel gemutmasst. Interessiert sind angeblich der FC Schalke 04, Feyenoord Rotterdam und Servette.

aoe 10 Dezember, 2022 11:02