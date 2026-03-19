Julian Nagelsmann bietet 2 grosse Überraschungen im DFB-Kader

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana von Ende März bestimmt. Mehrere Spieler kehren zurück. Für mindestens zwei Überraschungen ist der Bundestrainer gut.

Wieder mit dabei sind unter anderem Stuttgarts Joshua Vagnomann und auch Anton Stach von Leeds United. Diese Nominierungen sind eher überraschend. Mit dem Premier League-Duo Pascal Gross (Brighton) und Kai Havertz (Arsenal) durfte eher gerechnet werden. Auch die Einberufung des formstarken Deniz Undav von Stuttgart ist keine grosse Überraschung. Mit Jonas Urbig und Lennart Karl gibt es auch zwei komplette Neulinge, die sich über ihre Leistungen beim FC Bayern aufgedrängt haben.

Dafür fehlen im Vergleich zum letzten Aufgebot einige Akteure. Im Vergleich zum November-Kader sind Ridle Baku (RB Leipzig), Noah Atubolu (SC Freiburg), Finn Dahmen (FC Augsburg, auf Abruf), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) und Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) nicht dabei.

Nagelsmann sagt zu seinem Kader: «Der wichtigste Punkt ist, dass wir den Spielern vertrauen. Wir haben viel diskutiert, was sinnvoll ist und was nicht. Wichtig ist, dass wir einen grossen Pool an Spielern haben, die schon länger dabei sind. Dann wollten wir aber auch Spieler dabeihaben, die wir noch nicht gesehen haben, die aber realistische Chancen haben, auf den WM-Zug zu springen.»

Zum Nicht-Aufgebot von Musiala meint der Bundestrainer: «Er hat einfach eine kleine Reaktion gezeigt im Sprunggelenk, was relativ normal ist nach so einer langen Verletzung. Wir hätten ihn natürlich gerne dabeihabt. Der Spieler soll aber erstmal bei Bayern München fit werden, um dann überhaupt bei uns in der WM infrage zu kommen.»