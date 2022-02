Kurz vor Saisonstart: Inter Miami wirft Blaise Matuidi raus

Der französische Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2018, Blaise Matuidi, hat bei MLS-Klub Inter Miami keine Zukunft mehr.

Trainer Phil Neville plant nicht mehr mit dem 34-jährigen Mittelfeldspieler, wie der 45-Jährige am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz vor dem Start in die neue MLS-Saison bekanntgab. Matuidi ist eigentlich noch bis Saisonende an den Verein von David Beckham gebunden. “Ich habe nur unglaubliche Dinge über Blaise zu sagen. Er ist einer der Spieler in der Kabine, auf die ich zählen konnte, aber wir mussten eine sehr schwierige Entscheidung treffen, um die Mannschaft neu aufzubauen, und er war ein Teil davon”, sagt Neville. “Er wird dieses Jahr nicht in unserem Kader stehen. Ich wünsche ihm viel Glück.”

Der Mittelfeldprofi wechselte im August 2020 von Juventus nach Miami. Insgesamt bestritt er 47 MLS-Spiele. Nun soll er sich einen neuen Klub suchen.

