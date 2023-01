Leeds United verpflichtet Red Bull-Salzburg-Verteidiger Max Wöber

Der österreichische Innenverteidiger Max Wöber verlässt Red Bull Salzburg und wechselt auf die Insel zu Leeds United.

Die Engländer geben die Verpflichtung des 24-jährigen Abwehrspielers am Dienstag bekannt. Wöber unterschreibt in Leeds einen langfristigen Vertrag bis Juni 2027. Als Ablöse für den Verteidiger fliessen dem Vernehmen nach rund 12 Mio. Euro. Leeds-Coach Jesse Marsch kennt Wöber aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg.

Zwischen 2017 und 2019 lief der 13-malige Nationalspieler für Ajax Amsterdam auf, schaffte dort den Durchbruch allerdings nicht. Nun will er sich erstmals in einer Topliga durchsetzen.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit — Leeds United (@LUFC) January 3, 2023

