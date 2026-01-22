Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

Robert Lewandowski wird die aktuelle Saison definitiv beim FC Barcelona beenden. Danach könnte ihn sein Weg nach Nordamerika führen. Er hat bereits entsprechende Angebote vorliegen.

Gleich mehrere Vereine aus der MLS pushen für einen Transfer des 37-jährigen Polen, wie «Sky» berichtet. Ein Wechsel in die USA soll Lewandowski dabei durchaus reizen. Er hat jedoch auch andere Optionen: Saudische Vereine sind ebenfalls an ihm dran. Zudem könnte er auch in Europa, auf höchstem Niveau weitermachen, wenn er denn möchte.

Der Vertrag in Barcelona läuft aus. Wahrscheinlich wird er nicht mehr verlängert. Ein Karriereende kommt für den Torjäger aber (noch) nicht infrage. Physisch fühlt er sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Ähnlich wie Cristiano Ronaldo sorgt er perfekt für seinen Körper und ist deshalb auch in hohem oder höherem Alter noch absolut leistungsfähig.

In der laufenden Spielzeit steht Lewandowski in 23 Pflichtspielen für Barça bei elf Toren. Trainer Hansi Flick setzt ihn mittlerweile zwar dosierter ein, die Effizienz stimmt jedoch weiterhin.