SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel im Sommer?

Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 10:50
Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

Robert Lewandowski wird die aktuelle Saison definitiv beim FC Barcelona beenden. Danach könnte ihn sein Weg nach Nordamerika führen. Er hat bereits entsprechende Angebote vorliegen.

Gleich mehrere Vereine aus der MLS pushen für einen Transfer des 37-jährigen Polen, wie «Sky» berichtet. Ein Wechsel in die USA soll Lewandowski dabei durchaus reizen. Er hat jedoch auch andere Optionen: Saudische Vereine sind ebenfalls an ihm dran. Zudem könnte er auch in Europa, auf höchstem Niveau weitermachen, wenn er denn möchte.

Der Vertrag in Barcelona läuft aus. Wahrscheinlich wird er nicht mehr verlängert. Ein Karriereende kommt für den Torjäger aber (noch) nicht infrage. Physisch fühlt er sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Ähnlich wie Cristiano Ronaldo sorgt er perfekt für seinen Körper und ist deshalb auch in hohem oder höherem Alter noch absolut leistungsfähig.

In der laufenden Spielzeit steht Lewandowski in 23 Pflichtspielen für Barça bei elf Toren. Trainer Hansi Flick setzt ihn mittlerweile zwar dosierter ein, die Effizienz stimmt jedoch weiterhin.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Wechsel im Sommer?

Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

22.01.2026 - 10:50
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

21.01.2026 - 12:56
"Er geht"

Hansi Flick bestätigt den ter Stegen-Transfer

20.01.2026 - 18:50
Zuzug geplant

Gallagher-Ersatz: Atlético hat 3 Namen auf der Shortlist

19.01.2026 - 17:52
Leihgeschäft

Wechsel geht durch: Girona hat sich mit ter Stegen mündlich geeinigt

19.01.2026 - 17:41
"Hoffe, dass er bleibt"

Hansi Flick wirbt um Barça-Verbleib von Mittelfeld-Star

17.01.2026 - 16:31
Fast über Wechsel einig

Bei Barça auf dem Sprung – PSG schnappt sich wohl Toptalent

17.01.2026 - 10:46
Bei neuem Klub

Marc-André ter Stegen steht ganz kurz vor der Unterschrift

16.01.2026 - 14:45
Leihe bis Saisonende

Rückkehr perfekt: João Cancelo ist wieder bei Barça

13.01.2026 - 14:04
"Lässt sich immer fallen"

Vinicius ätzt beim Unparteiischen gegen Lamine Yamal

12.01.2026 - 16:03