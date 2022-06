Gladbach findet Verstärkung für die Defensive: Ko Itakura vor Unterschrift

Borussia Mönchengladbach wird sich in Kürze mit dem japanischen Nationalspieler Ko Itakura verstärken.

Wie “Sport 1” und auch “Sky” berichten, steht der 25-jährige Innenverteidiger unmittelbar vor der Unterschrift bei der Broussia. Itakura war in der vergangenen Saison von Manchester City an Schalke 04 ausgeliehen und hatte massgeblichen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Gelsenkirchener. Nun bleibt er aller Voraussicht nach in Deutschland, wechselt aber den Verein. Schalke hätte zwar gerne weiterhin auf seine Dienste gezählt, hat finanziell aber nicht die Mittel, ihn fix von ManCity zu übernehmen.

Stattdessen soll der 12-fache Nationalspieler in Kürze einen Vierjahresvertrag bei Gladbach unterzeichnen. Als Ablöse fliessen dem Vernehmen nach rund fünf Mio. Euro. Auch Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim bemühten sich um ihn, gehen aber leer aus. Itakura kann sowohl in der zentralen Abwehr wie auch im defensiven Mittelfeld spielen.

psc 17 Juni, 2022 15:44