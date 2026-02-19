SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Thibaut Courtois wird Eigentümer eines Fussballklubs

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 14:11
Thibaut Courtois wird Eigentümer eines Fussballklubs

Thibaut Courtois steigt als Investor beim französischen Zweitligisten FC Le Mans.

Über seine Investmentfirma NXTPLAY erwirbt der belgische Keeper von Real Madrid Minderheitsanteile am Klub. Als Mehrheitsaktionär tritt der brasilianische Fonds Outfield auf.

Der Verein verfügt inzwischen über mehrere prominenten Mitbesitzer. Im vergangenen Jahr stiegen in Le Mans beispielsweise auch Novak Djokovic (Tennis), Felipe Massa (Motorsport) und Kevin Magnussen (Motorsport) ein.

Die Mannschaft belegt in der Ligue 2 zurzeit den fünften Tabellenplatz. Ziel ist der Aufstieg. Die beiden Erstplatzierten steigen direkt auf, die Plätze 3 bis 5 machen über eine Relegation mit dem Tabellen-16. der Ligue 1 einen weiteren Platz in der höchsten Liga unter sich aus.

