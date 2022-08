Josip Drmic schiesst Dinamo Zagreb in die Champions League

Josip Drmic avanciert in den Champions League-Playoffs zwischen Dinamo Zagreb und Bodø/Glimt in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Der Schweizer Nati-Stürmer muss lange auf seinen Einsatz warten. Erst in der 82. Minute wird er eingewechselt. Da steht es 2:1 für die Kroaten, womit nach dem 1:0-Sieg der Norweger im Hinspiel eine Pattsituation herrscht. In der Nachspielzeit folgt dann die grosse Stunde von Drmic: In der 117. Minute behält er nach einem Abpraller die Coolness und schlenzt das Leder nach einem Haken gekonnt und lässig ins Tor. Kurz vor Schluss gibt der 29-Jährige sogar noch einen Assist zum 4:1-Schlussstand. Der Jubel in Zagreb kennt keine Grenzen, Drmic mittendrin.

Somit sind die Kroaten in der Gruppenphase dabei. Die Auslosung folgt am Donnerstagabend.

psc 24 August, 2022 23:43