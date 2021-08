Die AS Roma hat die Alternative zu Granit Xhaka gefunden

Die AS Roma scheint bei ihren Bemühungen um den Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka ins Leere zu laufen. Jetzt hat der Mourinho-Klub eine Alternative im Visier.

Nachdem Arsenal-Coach Mikel Arteta am Sonntag versichert hatte, dass Xhaka auch in der neuen Saison für die Gunners aufläuft, muss die AS roma umdisponieren. Wie die “Bild” berichtet, ist Thomas Delaney ins Blickfeld der Römer gerückt. Der 29-jährige Däne spielte eine starke EM und steht beim BVB noch bis 2022 unter Vertrag. Trotzdem würde man ihm bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen. 10 Mio. Euro Ablöse werden gefordert. Auch die Premier League-Klubs Norwich City und Crystal Palace schielen auf Delaney.

Die Entscheidung liegt nun beim Mittelfeldprofi: Sollte er sich gegen einen Wechsel entscheiden, würde wohl eine Vertragsverlängerung in Dortmund laufen.

psc 2 August, 2021 09:12