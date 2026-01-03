SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Vertrag läuft aus

Bleibt er? Emre Can klärt über BVB-Zukunft auf

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 15:55
Der Vertrag von Emre Can beim BVB endet in einem halben Jahr. Der Captain ist nun zu seiner Zukunft befragt worden.

Emre Can geht davon aus, dass er seinen bei Borussia Dortmund auslaufenden Vertrag verlängern wird. «Der Verein hat in mich extrem viel Vertrauen und ich in den Verein. Ich bin sehr glücklich hier, denn ich hatte schwere Zeiten und der Verein stand eigentlich immer hinter mir. Deswegen glaube ich, dass ich nach heutigem Stand auch nächstes Jahr hier Fussball spielen werde», erklärt der 31-Jährige bei «Sky».

Nach einer Adduktorenverletzung ist Can mittlerweile wieder vollständig genesen und dementsprechend bei den Dortmunder Borussen auch wieder gesetzt. Drei türkische Klubs sollen Interesse an Can haben, der sich bezüglich einer Veränderung zumindest ein kleines Türchen offen hält.

«Aber im Fussball sollte man niemals etwas festlegen, deshalb wird man sehen», so Can, der in Schwarz und Gelb unter anderem als Captain figuriert.

Der gebürtige Frankfurter gehört mit einem Salär von neun Millionen Euro zu den Topverdienern. Für Can geht es um den letzten ganz grossen Vertrag in seiner Karriere.

