Beindruckende Leistung

Borussia Dortmund beobachtet Stürmer aus Mexiko

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 09:58
Der 22-jährige Angreifer Armando Gonzalez ist offenbar in den Fokus von Borussia Dortmund gerückt. Berichten zufolge hat die sportliche Leitung des Bundesligisten den Mittelstürmer von C.D. Guadalajara zuletzt besonders genau beobachtet. Scouts sollen unter anderem beim traditionsreichen Clasico Tapatio anwesend gewesen sein, um sich ein Bild von den Qualitäten des Mexikaners zu machen.

Neben dem BVB wird auch FC Barcelona als Interessent genannt. In Katalonien sucht man perspektivisch nach Optionen für die Offensive, insbesondere mit Blick auf die langfristige Nachfolge von Robert Lewandowski. Ein zusätzlicher Faktor, der González für internationale Klubs interessant macht, ist sein vergleichsweise niedriger Marktwert. Laut der Plattform «Transfermarkt» liegt dieser aktuell bei rund sieben Millionen US-Dollar.

Dortmund plant jedoch zunächst eine längere Beobachtungsphase. Die Leistungen des Stürmers sollen bis zum Ende der Clausura-Saison 2026 weiter analysiert werden, bevor im Sommer eine mögliche Entscheidung fällt. González steht seit Januar 2024 bei Guadalajara unter Vertrag, der noch bis Ende 2026 läuft.

In der laufenden Saison kommt er in der Liga auf 25 Einsätze mit 17 Toren und einer Vorlage. Zudem absolvierte er bislang vier Länderspiele für Mexico national team und erzielte dabei einen Treffer. Anfang 2026 hatte Guadalajara bereits ein Angebot von rund 18,5 Millionen Euro von CSKA Moskau abgelehnt.

