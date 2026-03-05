Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

Trotz der niederschmetternden Diagnose Kreuzbandriss kann Emre Can längerfristig bei Borussia Dortmund bleiben, wenn er denn möchte.

Geschäftsführer Lars Ricken verkündet gegenüber der «WAZ», dass der Klub den Vertrag mit mit dem 32-jährigen Kapitän verlängern will – insbesondere auch wegen dessen Verdienste im Verein und innerhalb der Mannschaft. «Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend. Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern», so Ricken.

Vertragsgespräche werden nun geplant, wie der Dortmunder Verantwortliche ausführt: «Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen.»

Can läuft bereits seit mehr als sechs Jahren für Dortmund auf.