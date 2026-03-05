SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Soll verlängern

Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 11:52
Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

Trotz der niederschmetternden Diagnose Kreuzbandriss kann Emre Can längerfristig bei Borussia Dortmund bleiben, wenn er denn möchte.

Geschäftsführer Lars Ricken verkündet gegenüber der «WAZ», dass der Klub den Vertrag mit mit dem 32-jährigen Kapitän verlängern will – insbesondere auch wegen dessen Verdienste im Verein und innerhalb der Mannschaft. «Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend. Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern», so Ricken.

Vertragsgespräche werden nun geplant, wie der Dortmunder Verantwortliche ausführt: «Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen.»

Can läuft bereits seit mehr als sechs Jahren für Dortmund auf.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Mehr entdecken
Soll verlängern

Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

5.03.2026 - 11:52
Grosses Interesse

Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

4.03.2026 - 15:29
Es geht weiter

Niklas Süle hat für den Sommer einen Plan gefasst

3.03.2026 - 18:55
Jetzt gilt's ernt

Showdown-Treffen zwischen Nico Schlotterbeck und dem BVB

3.03.2026 - 13:31
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Verstärkung im Angriff

Serhou Guirassy avanciert bei Milan zum Wunschkandidaten

2.03.2026 - 10:31
Ausfall

Manuel Neuer reist nicht nach Dortmund

27.02.2026 - 17:25
Im Winter

Der BVB hat für Guirassy «viel Geld» abgelehnt

27.02.2026 - 16:58
Verteidiger ist zurück

Schlotterbeck-Entscheidung für das Bayern-Spiel gefallen

27.02.2026 - 13:59
In finanzieller Hinsicht

Das Champions League-Aus hat für den BVB drastische Konsequenzen

26.02.2026 - 15:33