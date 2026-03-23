Borussia Dortmund bestätigt den Nachfolger von Sebastian Kehl

Borussia Dortmund stellt seinen neuen Sportdirektor vor: Ole Book tritt die Nachfolge von Sebatian Kehl an, von dem sich der Bundesligist erst am Sonntag getrennt hatte.

Book war seit September 2017 beim SV Elversberg angestellt und dort seit knapp drei Jahren als Sportvorstand massgeblich am geglückten Transferwesen und dem sportlichen Aufstieg des Vereins beteiligt. Nun unterschreibt der 40-Jährige beim BVB einen Vertrag bis 2029, wie der Klub am Montag mitteilt. «Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können. Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt», sagt Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken zum Neuzugang. Er führt aus: «Mit ihm in der sportlichen Verantwortung hat Elversberg den Sprung aus der Regionalliga in die Spitze der Zweiten Liga geschafft, auf dem Weg dahin viele junge Talente entwickelt und gleichzeitig Kaderwerte geschaffen. Wir haben grosses Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln.»

Book freut sich sehr auf seine neue Herausforderung: «Borussia Dortmund ist einer der grössten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB in eine erfolgreiche Zukunft steuert und freue mich, dabei meine Ideen und Überzeugungen einbringen zu können und mit einem starken Team zusammenarbeiten zu dürfen. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Nicht nur deshalb möchte ich der SV Elversberg, allen voran Dominik Holzer, dafür danken, dass ich meine Arbeit in Dortmund direkt beginnen kann.»

Der neue Verantwortliche wird ab sofort massgeblich in die Kaderplanung für die kommende Spielzeit einbezogen.