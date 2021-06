Nächster Bundesligist klopft bei Manuel Locatelli an

Borussia Dortmund galt schon seit langem als Interessent für den italienischen Nationalspieler Manuel Locatelli. Weil dessen Preis in die Höhe schnellte, soll das Interesse allerdings etwas abgekühlt sein. Dafür mischt nun ein anderer Bundesligist mit.

Laut “Sky” hat sich Hertha BSC ebenfalls nach dem 23-jährigen Mittelfeldprofi von Sassuolo erkundigt. Dieser wird bekanntlich vor allem von Juventus umgarnt. Die Turiner sollen 30 Mio. Euro Ablöse plus Abwehrspieler Radu Dragusin bieten. Ob sich Sassuolo damit zufriedengibt, ist allerdings fraglich. Wegen der starken Leistungen von Locatelli an der EM soll der Serie A-Klub seine Forderung noch einmal in die Höhe geschraubt haben. Da passt es gut, dass sich immer mehr Interessenten melden.

psc 25 Juni, 2021 09:57