BVB könnte Abnehmer für Sébastien Haller gefunden haben

Borussia Dortmund plant die Zukunft ohne Stürmer Sébastien Haller, der auch im Kader für die Klub-WM fehlt. Ein Abnehmer bringt sich in Stellung.

Die vergangene Rückrunde bestritt der 30-jährige Ivorer auf Leihbasis beim FC Utrecht in den Niederlanden. Mit vier Treffern in 16 Einsätzen wusste Haller dort durchaus zu gefallen. Ob es zu einem weiteren Engagement kommt, ist aber offen. Laut dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu bringt sich mit Antalyaspor nun auch ein Verein aus der Süper Lig in Position. Kürzlich soll es bereits ein Treffen zwischen Haller und Vertretern des Vereins gegeben haben.

Der Stürmer steht beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag und verdient dort dem Vernehmen nach jährlich 9 Mio. Euro. Dieses hohe Salär ist denn auch eines der Hindernisse, die für einen definitiven Abgang aus dem Weg geräumt werden müssen.

psc 20 Juni, 2025 15:23