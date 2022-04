BVB-Abschied? Emre Can spricht von “Fake News”

Der deutsche Boulevard geht davon aus, dass Borussia Dortmund Emre Can im Sommer verkaufen möchte. Der angebliche Verkaufskandidat hat davon gelesen, begeistert von den Spekulationen ist er freilich nicht.

Emre Can hat nach dem 2:0 beim VfB Stuttgart am Freitagabend Stellung zu den Gerüchten um seine Person genommen – und fand ziemlich deutliche Worte. “Ich habe heute gelesen, dass sie mich verkaufen wollen”, sagte Can bei “Viaplay”.

Die “Bild” hatte davon berichtet, dass Can Borussia Dortmund im Sommer verlassen soll und der BVB sogar bereit sei, den deutschen Nationalspieler für eine verhältnismässig geringe Ablösesumme von 15 Millionen Euro ziehen zu lassen. “Für mich sind das Fake News”, polterte Can, der beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag steht.

“Ich spiele jedes Spiel, stehe jedes Spiel über 90 Minuten auf dem Rasen. Sie sagen, dass ich Fehler in dieser Saison gemacht habe. Das ist nicht wahr”, sagte Can, der aber zugibt: “Ich habe einen Fehler in dieser Saison gemacht, und das war letzte Woche (beim 1:4 gegen RB Leipzig; Anm. d. Red.).”

Can plant also keineswegs einen vorzeitigen Abgang. Wie der BVB in dieser Personalie tatsächlich verfahren wird, zeigt sich im Anschluss an diese Saison.

aoe 9 April, 2022 11:35