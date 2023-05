Der BVB bestätigt die schwere Verletzung von Jamie Bynoe-Gittens

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic bestätigt, dass sich Youngster Jamie Bynoe-Gittens schwer verletzt hat und lange ausfällt.

Der 18-jährige Flügelstürmer muss wegen seinen Problemen mit der Schulter noch lange pausieren. Terzic bestätigt im Hinblick auf das Spiel gegen Gladbach am Samstagabend: «Jamie Bynoe-Gittens ist der einzige Spieler, der definitiv ausfallen wird. Er hat sich im Training verletzt und musste an der Schulter operiert werden. Er wird uns in den nächsten Wochen und Monaten nicht zur Verfügung stehen.»

Bereits seit vergangenem September fiel der junge Engländer wegen seinen Schulterproblemen immer wieder aus.

🎙️ #Terzic: „Jamie Bynoe-Gittens ist der einzige Spieler, der definitiv ausfallen wird. Er hat sich im Training verletzt und musste an der Schulter operiert werden. Er wird uns in den nächsten Wochen und Monaten nicht zur Verfügung stehen.“ #BVBBMG pic.twitter.com/qVLyCcwwnx — Borussia Dortmund (@BVB) May 11, 2023

