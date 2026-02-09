BVB erkundigt sich nach Marcos Senesi

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Innenverteidiger gesucht

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 08:51
Borussia Dortmund soll sich nach Marcos Senesi erkundigt haben. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger von AFC Bournemouth steht vor dem Ende seines Vertrags, der in weniger als sechs Monaten ausläuft. Da bislang keine Verlängerung in Sicht ist, könnte der Argentinier im Sommer ablösefrei zu haben sein.

Das Interesse der Dortmunder hängt auch mit der eigenen Kadersituation zusammen: Die Verträge von Emre Can und Niklas Süle laufen ebenfalls aus, wodurch in der Defensive Handlungsbedarf entstehen könnte. Senesi bringt Premier-League-Erfahrung mit und kommt in der laufenden Saison auf 24 Einsätze sowie vier Vorlagen.

Neben dem BVB sollen zahlreiche weitere Klubs ein Auge auf den zweimaligen argentinischen Nationalspieler geworfen haben. Unter anderem Juventus Turin, AS Rom, Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea, der FC Everton und Crystal Palace werden als Interessenten genannt. Sein aktueller Marktwert wird von Transfermarkt auf rund 22 Millionen Euro geschätzt.

