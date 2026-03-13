Der BVB muss für Felix Nmecha noch mehr zahlen als gedacht

Borussia Dortmund hat für die jüngst erfolgte Vertragsverlängerung mit Felix Nmecha tief in die Tasche gegriffen. Sogar noch tiefer als zunächst gedacht.

Der 25-Jährige hat sein Jahressalär von rund 5 Mio. Euro laut «Bild» auf bis zu 10 Mio. Euro verdoppelt. Laut «Sky» wird das Salär ab der nächsten Saison im besten Fall aber sogar auf bis zu 14 Millionen steigen. Voraussetzung dafür, ist dass die Bonuszahlungen aktiviert werden. Damit würde Nmecha sogar zum Topverdiener innerhalb der Mannschaft aufsteigen. Derzeit hat diesen Status noch Niklas Süle inne, der den Klub im Sommer aber aller Voraussicht nach verlassen wird.

Das Gehaltsbudget innerhalb der Mannschaft wird also neu verteilt.

Nmechas Arbeitspapier läuft bis 2030 und enthält im Sommer 2027 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Mio. Euro. Ein Jahr darauf sinkt die Klausel auf 70 Millionen.