SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis zu 14 Millionen

Der BVB muss für Felix Nmecha noch mehr zahlen als gedacht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 10:02
Der BVB muss für Felix Nmecha noch mehr zahlen als gedacht

Borussia Dortmund hat für die jüngst erfolgte Vertragsverlängerung mit Felix Nmecha tief in die Tasche gegriffen. Sogar noch tiefer als zunächst gedacht.

Der 25-Jährige hat sein Jahressalär von rund 5 Mio. Euro laut «Bild» auf bis zu 10 Mio. Euro verdoppelt. Laut «Sky» wird das Salär ab der nächsten Saison im besten Fall aber sogar auf bis zu 14 Millionen steigen. Voraussetzung dafür, ist dass die Bonuszahlungen aktiviert werden. Damit würde Nmecha sogar zum Topverdiener innerhalb der Mannschaft aufsteigen. Derzeit hat diesen Status noch Niklas Süle inne, der den Klub im Sommer aber aller Voraussicht nach verlassen wird.

Das Gehaltsbudget innerhalb der Mannschaft wird also neu verteilt.

Nmechas Arbeitspapier läuft bis 2030 und enthält im Sommer 2027 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Mio. Euro. Ein Jahr darauf sinkt die Klausel auf 70 Millionen.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Mehr entdecken
Bis zu 14 Millionen

Der BVB muss für Felix Nmecha noch mehr zahlen als gedacht

13.03.2026 - 10:02
Aussiegsklausel

Wichtiges Detail beim neuen Nmecha-Vertrag ging zunächst unter

12.03.2026 - 09:16
Nmecha bleibt

Dortmund verkündet plötzliche und überraschende Vertragsverlängerung

11.03.2026 - 17:20
Kennen sich aus Nationalteam

Leon Goretzka & Julian Brandt könnten zum gleichen Klub wechseln

11.03.2026 - 17:10
Neuer Kontrakt

Dortmund gelingt Vertrags-Coup um Felix Nmecha

11.03.2026 - 11:33
Passt er (noch)?

Jadon Sancho wird beim BVB diskutiert, aber es gibt Zweifel

10.03.2026 - 13:17
Bereits an der WM?

BVB-Profi Carney Chukwuemeka läuft ab sofort für Österreich auf

10.03.2026 - 09:14
Offensive geplant

Ein La Liga-Klub versucht es im Sommer erneut bei BVB-Stürmer Fabio Silva

9.03.2026 - 17:38
Abschied besiegelt

Deshalb trennt sich der BVB im Sommer von Julian Brandt

9.03.2026 - 11:53
Falls Anderson-Transfer scheitert

Manchester City sieht in Felix Nmecha eine B-Lösung

8.03.2026 - 18:30