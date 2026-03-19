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Talent wird gebunden

BVB gelingt Durchbruch bei Abwehrtalent Luca Reggiani

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 15:55
BVB gelingt Durchbruch bei Abwehrtalent Luca Reggiani

Borussia Dortmund kann sein Abwehrtalent Luca Reggiani langfristig binden.

Der 18-jährige Italiener hat zuletzt von Trainer Niko Kovac grosse Verantwortung übertragen gekommen und mehrfach in der Startelf gestanden. In der ersten Saisonhälfte spielte Reggiani noch vornehmlich in der U19 und in der Youth League. Anfang des Jahres wurde er dann aber fix in den Profikader des BVB integriert.

Laut «Sky» ist den Klubverantwortlichen am Donnerstag ein Meilenstein geglückt: Das Abwehrtalent unterzeichnet demnach seinen ersten Profivertrag bis 2029. Bislang ist der gross gewachsene Innenverteidiger (1.94 Meter) nur bis 2027 gebunden.

Der italienische U19-Nationalspieler wurde einst bei Sassuolo ausgebildet. Dortmund hat ihn sich Anfang 2024 zunächst für die U17 gekrallt.

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