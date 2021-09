BVB zeigt Interesse an Oranje-Profi Jurrien Timber

Borussia Dortmund beschäftigt sich mit dem niederländischen Abwehrspieler Jurrien Timber.

Der 20-jährige Verteidiger spielt noch in seiner Heimat bei Ajax Amsterdam und ist dort im Abwehrzentrum gesetzt. Laut “90min.com” zählt der BVB neben weiteren Klubs wie Chelsea, Tottenham, PSG, Olympique Lyon, Monaco und auch RB Leipzig zu den Interessenten für Timber.

Eine der grossen Stärken des Youngsters ist seine Flexibilität: Er kann in der Abwehrreihe sämtliche Positionen bekleiden. Vertraglich ist er bis 2024 an Ajax gebunden. Im kommenden Sommer oder unter Umständen bereits in der Winterpause könnte ein Wechsel erfolgen.

psc 11 September, 2021 11:56