Bereits in Deutschland: BVB schnappt sich nächstes englisches Juwel

Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines weiteren englischen Nachwuchsjuwels: Jamie Bynoe-Gittens weilt bereits in Deutschland.

Der 16-jährige Flügelstürmer stammt wie Jadon Sancho aus der Talentschmiede von Manchester City und wird sich in Kürze ebenfalls dem BVB anschliessen. Nach Angaben von “Sky” ist er nun in Deutschland gelandet, um die finalen Details eines Transfers zu erledigen. Bynoe-Gittens ist in Dortmund zunächst für die U19 vorgesehen und soll behutsam aufgebaut werden. Der Sprung zu den Profis ist frühestens in einem oder eher in zwei Jahren vorgesehen.

Dortmund war mit dem Interesse am jungen Angreifer bei weitem nicht alleine, hat im Rennen um diesen unter anderem Real Madrid und PSG ausgestochen.

psc 22 September, 2020 14:35