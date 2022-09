Der BVB droht Jungstar Youssoufa Moukoko zu verlieren

Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Jungstar Youssoufa Moukoko unbedingt verlängern. Am Ziel ist der Bundesligist allerdings noch lange nicht.

Schon seit Wochen befindet sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in Gesprächen mit den Beratern des 17-Jährigen. Moukoko ist nur noch bis Ende dieser Saison an Dortmund gebunden. Laut «Bild» ist eine schnelle Einigung bezüglich einer Ausdehnung des Arbeitspapiers nicht in Sicht.

Der junge Angreifer ist mit seinen Einsatzzeiten beim BVB nicht wirklich zufrieden. Trotz des Ausfalls von Neuzugang Sébastien Haller stand er in dieser Saison in der Bundesliga nur einmal in der Startelf. Moukoko will unbedingt mehr Einsatzzeit und könnte einen Wechsel in Erwägung ziehen. Dortmund bleibe aber vorderhand sein erster Ansprechpartner.

psc 21 September, 2022 09:56