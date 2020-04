BVB: Neuer Kandidat für die Sancho-Nachfolge

Borussia Dortmund hält weiterhin Ausschau nach Offensivkräften, die als Nachfolger für Jadon Sancho verpflichtet werden könnte. Ein Kandidat ist der Brasilianer Everton.

Der 24-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Grêmio Porto Alegre. Nach Angaben von “Globo Esporte” hat der BVB jüngst Kontakt zum brasilianischen Nationalspieler aufgenommen. Everton soll bereit für den Sprung nach Europa sein.

Wie Jadon Sancho ist er im Angriff vor allem auf dem Flügel beheimatet. Der englische Nationalspieler wird weiterhin mit einem möglichen Abgang im Sommer in Verbindung gebracht.

Wegen der Coronakrise könnten die Preise auf dem Transfermarkt im Sommer fallen. Für den BVB zumindest in Bezug auf eine potentielle Everton-Verpflichtung ein Vorteil. Am Angreifer sollen indes auch andere europäische Topteams dran sein, was den Preis wiederum steigen lässt.

psc 8 April, 2020 09:40